Украинское ПВО часто сбивает беспилотные летательные аппараты ВСУ, поэтому каждый полёт дрона приходится согласовывать с соседними подразделениями, сообщают американские СМИ.
"Украинцы часто сбивали собственные дроны, принимая их за самолеты неприятеля", — цитирует издание The Star украинского командира.
Он пояснил журналистам из США, что долететь беспилотнику до линии фронта также тяжело, как противостоять излучению российских систем радиоэлектронной борьбы.
Раннее военный эксперт пояснил, чем обернулось для ВСУ бесконтрольное применение на передовой кассетных боеприпасов: на минах рвутся свои же солдаты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.