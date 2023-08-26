The Star: украинское ПВО стало сбивать свои же беспилотники

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинское ПВО часто сбивает беспилотные летательные аппараты ВСУ, поэтому каждый полёт дрона приходится согласовывать с соседними подразделениями, сообщают американские СМИ.

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

"Украинцы часто сбивали собственные дроны, принимая их за самолеты неприятеля", — цитирует издание The Star украинского командира.

Он пояснил журналистам из США, что долететь беспилотнику до линии фронта также тяжело, как противостоять излучению российских систем радиоэлектронной борьбы.

Раннее военный эксперт пояснил, чем обернулось для ВСУ бесконтрольное применение на передовой кассетных боеприпасов: на минах рвутся свои же солдаты.