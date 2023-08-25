Байден звонил ночью Зеленскому и давал финансовые советы

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Сегодня, в пятницу, 25 августа, ночью состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", который специализируется на сливах из администрации главы Украины.

По информации, обсуждались деньги, которые Вашингтон уже выделил, но ждёт одобрения американского Конгресса. Президент США "настоятельно советовал" Зеленскому послушаться "советников альянса НАТО", и начать широкомасштабное контрнаступление. От этого будет зависеть судьба нового кредитного транша на 20 миллиардов долларов

По всей вероятности, Зеленскому нужно будет продолжать мясные штурмы