Сегодня, в пятницу, 25 августа, ночью состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", который специализируется на сливах из администрации главы Украины.
По информации, обсуждались деньги, которые Вашингтон уже выделил, но ждёт одобрения американского Конгресса. Президент США "настоятельно советовал" Зеленскому послушаться "советников альянса НАТО", и начать широкомасштабное контрнаступление. От этого будет зависеть судьба нового кредитного транша на 20 миллиардов долларов
По всей вероятности, Зеленскому нужно будет продолжать мясные штурмы
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