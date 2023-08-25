Буданов сообщил, что Киев готовит сухопутную операцию по захвату Крыма

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов снова анонсировал планы Киева по захвату Крыма.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Теперь глава ГУР утверждает, что украинское командование ведёт подготовку к сухопутной операции "по возвращению" полуострова.

"Будет наземная операция. Скоро все дождутся возвращения домой", — пообещал Буданов, выступая на телевидении.

По словам начальника ГУР, Киев помнит о жителях Крыма и не собирается бросать их там на произвол судьбы.

На днях Буданов пообещал новые удары по Крыму в самом ближайшем будущем.