Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов снова анонсировал планы Киева по захвату Крыма.
Теперь глава ГУР утверждает, что украинское командование ведёт подготовку к сухопутной операции "по возвращению" полуострова.
"Будет наземная операция. Скоро все дождутся возвращения домой", — пообещал Буданов, выступая на телевидении.
По словам начальника ГУР, Киев помнит о жителях Крыма и не собирается бросать их там на произвол судьбы.
На днях Буданов пообещал новые удары по Крыму в самом ближайшем будущем.
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