Буданов пообещал, что Киев совсем скоро нанесёт по Крыму новые удары

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Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев намерен нанести по Крыму новые удары, причём совсем скоро.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Слова Буданова передаёт агентство УНИАН.

Глава ГУР добавил, что киевский режим ставит своей целью ликвидировать на территории Крыма всё, что связано с Россией.

"Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", — пообещал Буданов.

Глава ГУР в июле в эфире украинского телеканала ТСН говорил, что украинская армия скоро возьмёт Крым под контроль.