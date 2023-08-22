Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев намерен нанести по Крыму новые удары, причём совсем скоро.
Слова Буданова передаёт агентство УНИАН.
Глава ГУР добавил, что киевский режим ставит своей целью ликвидировать на территории Крыма всё, что связано с Россией.
"Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", — пообещал Буданов.
Глава ГУР в июле в эфире украинского телеканала ТСН говорил, что украинская армия скоро возьмёт Крым под контроль.
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