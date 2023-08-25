Особым отделом СБУ совместно с командованием ВСУ на Запорожском направлении были сформированы специальные отряды, которые расстреливают своих сослуживцев, которые не желают выполнять преступные приказы украинского командования и намереваются добровольно сдаться в российский плен.
Об этом рассказал украинский военнопленный, который принял такое решение по своему желанию.
Этот боец ВСУ и два его товарища перешли на российскую сторону на Запорожском направлении. О том, как это сделать, они узнали из смс-сообщений и листовок, которые распространяет российская армия.
"Командование и особый отдел СБУ узнали об этом (листовках и смс-сообщениях — Прим. ред.), создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен", — рассказал военнопленный ВСУшник, которого цитирует РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.