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Украинский пленный признался в грабеже и убийстве жителей Николаевской области

0:53
Мир

Попавший в плен украинский военный Александр Шостак рассказал журналистам, что солдаты ВСУ убивали мирных жителей и грабили дома в Николаевской области.

Украинский пленный признался в грабеже и убийстве жителей Николаевской области
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам военнопленного, боевики решили поживиться чужим имуществом, однако не ожидали встретить в доме живых людей. А командование приказывало, в случае чего, не оставлять свидетелей.

"Когда мы грузили (украденные вещи — ред.), в доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили", — заявил Шостак.

Он также признался, что этот случай не единичный. Он с сослуживцем во время грабежей убил ещё несколько мирных жителей.

У одного из командиров была точка сбыта краденного на местном рынке. Шостак выручил за вещи порядка 400 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей) за время службы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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