Попавший в плен украинский военный Александр Шостак рассказал журналистам, что солдаты ВСУ убивали мирных жителей и грабили дома в Николаевской области.
По словам военнопленного, боевики решили поживиться чужим имуществом, однако не ожидали встретить в доме живых людей. А командование приказывало, в случае чего, не оставлять свидетелей.
"Когда мы грузили (украденные вещи — ред.), в доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили", — заявил Шостак.
Он также признался, что этот случай не единичный. Он с сослуживцем во время грабежей убил ещё несколько мирных жителей.
У одного из командиров была точка сбыта краденного на местном рынке. Шостак выручил за вещи порядка 400 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей) за время службы.
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