Первый с 2021 года пост Трампа в соцсети X набрал 16 миллионов просмотров за час

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал первый за 2,5 года пост на своей странице в социальной сети X, которая ранее называлась Twitter*.

Фото: "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Экс-президент США показал свой снимок из тюрьмы и пообещал никогда не сдаваться

За один час публикацию Трампа просмотрели 16 миллионов раз, одобрили 335 тысяч человек и оставили 80 тысяч комментариев.

Политик активно пользовался сервисом микроблогов до 2021 года, пока его страница не была заблокирована после штурма Капитолия. Новый владелец соцсети — бизнесмен Илон Маск, восстановил доступ Трампа.

Ранее американский военный эксперт заявил, что Киев попал в ловушку на поле боя, а у ВСУ более нет выхода.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.