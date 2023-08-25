Бывший глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал первый за 2,5 года пост на своей странице в социальной сети X, которая ранее называлась Twitter*.
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За один час публикацию Трампа просмотрели 16 миллионов раз, одобрили 335 тысяч человек и оставили 80 тысяч комментариев.
Политик активно пользовался сервисом микроблогов до 2021 года, пока его страница не была заблокирована после штурма Капитолия. Новый владелец соцсети — бизнесмен Илон Маск, восстановил доступ Трампа.
Ранее американский военный эксперт заявил, что Киев попал в ловушку на поле боя, а у ВСУ более нет выхода.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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