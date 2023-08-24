Ирак и Туркмения пришли к соглашению по вопросу импорта газа

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Ирак и Туркменистан достигли предварительного соглашения относительно поставок газа, необходимого для функционирования иракских электростанций, о чем сообщило Министерство нефти Ирака. Иракское правительство активно стремится расширить сотрудничество в газовой сфере с дружественными странами, включая Туркменистан. В настоящее время готовится меморандум о сотрудничестве, который, как ожидается, будет подписан к концу этого года.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Это соглашение является значительным шагом на пути расширения сотрудничества Ирака со странами-производителями газа. В настоящее время поставки газа из Туркменистана жизненно важны для поддержания работы иракских электростанций, которые в настоящее время зависят от импорта топлива из соседнего Ирана.

Несмотря на предыдущие заявления премьер-министра Ирака о снижении зависимости от импортируемого газа в течение следующих нескольких лет, Ирак по-прежнему сильно зависит от импорта электроэнергии и топлива из Ирана. В настоящее время страна ежедневно импортирует из Ирана около 50 миллионов кубометров природного газа. Однако Иран время от времени сокращал или приостанавливал экспорт из-за внутреннего дефицита или проблем с неплатежами.

Около года назад Багдад выразил намерение сосредоточиться на развитии своего внутреннего газового сектора для увеличения производства сжиженных углеводородных газов и нефтяных дистиллятов. Этот шаг согласуется со стратегией Ирака по снижению своей зависимости от импортируемых энергоресурсов.

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