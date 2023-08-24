Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РФ одобрили первую ипотеку по QR-коду
Генерал Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве
В Кузбассе суд вынес приговор двум подросткам за убийство мужчины
Самолёт Сочи-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России
Китай приостанавливает импорт водных продуктов из Японии
Светлана Лобода приехала на позиции ВСУ в День независимости Украины
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
В школах РФ могут начать показывать фильмы о героях СВО

Центробанк Турции принял решение повысить учётную ставку до 25 процентов

0:45
Мир

Центральный банк Турции неожиданно увеличил ключевую учётную ставку на 750 базисных пунктов, установив её на уровне 25%, вместо предыдущих 17,5 процентов. Сообщение об этом было опубликовано регулятором.

Центробанк Турции принял решение повысить учётную ставку до 25 процентов
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Решение Турецкого центрального банка вызвало неожиданность у большинства участников рынка. Эксперты ранее предполагали, что ставка может быть повышена максимум до 20 процентов.

Аналитики ранее указывали, что центральный банк стремится избежать создания затруднительных условий для различных социальных групп населения и бизнес-сферы, "разгружая" рынки с помощью постепенного повышения банковских ставок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Последние материалы
На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки
Минобороны: ночью российскими военными был нанесён удар по центру принятия решений Киева
Ещё один очаг африканской чумы свиней обнаружили в Приморье
Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже
Один лимон: Невероятная польза для организма
Антицеллюлитный уход за телом в домашних условиях
Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов
Два гражданина Таджикистана погибли в ДТП под Тамбовом
Суд в Москве на 2 миллиона рублей оштрафовал TikTok за демонстрацию ЛГБТ-отношений
Юрист Хаминский посоветовал фермерам из России поменять условия работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников