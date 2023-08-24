Центральный банк Турции неожиданно увеличил ключевую учётную ставку на 750 базисных пунктов, установив её на уровне 25%, вместо предыдущих 17,5 процентов. Сообщение об этом было опубликовано регулятором.
Решение Турецкого центрального банка вызвало неожиданность у большинства участников рынка. Эксперты ранее предполагали, что ставка может быть повышена максимум до 20 процентов.
Аналитики ранее указывали, что центральный банк стремится избежать создания затруднительных условий для различных социальных групп населения и бизнес-сферы, "разгружая" рынки с помощью постепенного повышения банковских ставок.
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