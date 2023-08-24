Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России

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В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении новых санкций против Российской Федерации. Эту информацию содержит заявление, опубликованное на веб-сайте Белого дома whitehouse.gov.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", — говорится в заявлении.

Сведения о деталях санкций не раскрываются. Кроме этого, Байден передал поздравления Украине с днем независимости и подчеркнул, что Соединённые Штаты и впредь будут продолжать предоставлять необходимую поддержку Киеву.