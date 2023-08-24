В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении новых санкций против Российской Федерации. Эту информацию содержит заявление, опубликованное на веб-сайте Белого дома whitehouse.gov.
"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", — говорится в заявлении.
Сведения о деталях санкций не раскрываются. Кроме этого, Байден передал поздравления Украине с днем независимости и подчеркнул, что Соединённые Штаты и впредь будут продолжать предоставлять необходимую поддержку Киеву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.