Канада ввела санкции против российских судов

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Канада внесла в свой список санкций Московский городской суд, а также Басманный районный суд и Хамовнический районный суд города Москвы, сообщает ТАСС.

Фото: "Oh, Canada!" by Gavin St. Ours is licensed under CC BY 2.0.

Канада также ввела санкции против Министерства культуры и Министерства образования и науки России. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что Канада постоянно стремится опережать всех в вопросе введения санкций против России.

Заявление о новых ограничениях было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Канады. В рамках этих санкций также оказались подпадают 15 физических лиц. Среди них — первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук, первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев, заместители председателя СК РФ Сергей Горяйнов и Елена Леоненко, руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ Денис Колесников, заместители директора ФСИН РФ Алексей Гиричев и Александр Матвеенко, начальник пресс-бюро управления делами ФСИН РФ Кристина Паньшина, а также судьи Екатерина Пахомова, Светлана Александрова, Виталий Белицкий и Константин Похилько, прокуроры Борис Локтионов и Екатерина Дорохина.

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