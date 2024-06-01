Врач рассказал, какие болезни в России передаются с укусами комаров

В России нет массово распространяющихся заболеваний, передаваемых комарами, однако случаи инфекций все же фиксируются. Об этом сообщил "Известиям" врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.
Опасные заболевания редко передаются комарами в России. Тем не менее, возможны случаи заражения туляремией, которая широко распространена в стране и может быть опасной для жизни.
Комары также могут переносить лихорадку Западного Нила, вирус японского энцефалита и ряд редких вирусов, которые переносят мигрирующие птицы.
Признаками заражения могут быть лихорадка через несколько дней после укуса, нагноение в месте укуса, увеличение лимфатических узлов и сыпь.
В южных регионах комары могут передавать круглых червей, что вызывает дирофиляриоз, проявляющийся образованием нитей или узелков под кожей. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.
Заболевание чаще всего регистрируется в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, реже — в Московской, Рязанской, Липецкой областях, на Урале и в Сибири.
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