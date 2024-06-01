Врач рассказал, какие болезни в России передаются с укусами комаров

Врач Поздняков: комары в России могут переносить туляремию и червей-паразитов

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В России нет массово распространяющихся заболеваний, передаваемых комарами, однако случаи инфекций все же фиксируются. Об этом сообщил "Известиям" врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Опасные заболевания редко передаются комарами в России. Тем не менее, возможны случаи заражения туляремией, которая широко распространена в стране и может быть опасной для жизни.

Комары также могут переносить лихорадку Западного Нила, вирус японского энцефалита и ряд редких вирусов, которые переносят мигрирующие птицы.

Признаками заражения могут быть лихорадка через несколько дней после укуса, нагноение в месте укуса, увеличение лимфатических узлов и сыпь.

В южных регионах комары могут передавать круглых червей, что вызывает дирофиляриоз, проявляющийся образованием нитей или узелков под кожей. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Заболевание чаще всего регистрируется в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, реже — в Московской, Рязанской, Липецкой областях, на Урале и в Сибири.