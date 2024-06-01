Избегайте ошибок: секреты увеличения глаз с помощью макияжа

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Три ошибки в макияже, которые уменьшают ваши глаза

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Макияж играет ключевую роль в создании выразительного взгляда, но даже самый выразительный глаз может потерять свою привлекательность из-за ошибок в макияже. Визажисты предупреждают о распространенных ошибках, которые делают глаза менее привлекательными.

Три ошибки в макияже, которые уменьшают ваши глаза
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Недостаточное подкручивание ресниц: качественная тушь для ресниц — только половина успеха. Использование щипчиков для завивки ресниц может значительно увеличить открытость взгляда, особенно при вечернем макияже. Однако следует использовать их осторожно, чтобы не повредить ресницы.
  • Использование темного карандаша для нижнего века: черный карандаш на нижнем веке может визуально уменьшить размер глаз, особенно если они небольшие. Лучше использовать карандаши светлых оттенков, таких как персиковый, чтобы создать свежий и выразительный взгляд.
  • Переизбыток матовых теней при создании "смоки-айз": техника "смоки-айз" может быть идеальным выбором для нависшего века, однако следует избегать слишком темных оттенков, таких как черный, которые могут визуально уменьшить глаза. Лучше выбирать светлые и сияющие оттенки теней, чтобы акцентировать середину века и создать более открытый взгляд.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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