Может ли голодание улучшить здоровье и иммунитет: важно знать

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Интервальное голодание полезно для похудения и снижения давления

1:12
Здоровье » Здоровье и профилактика

Голодание — обычная практика для тех, кто заботится о своем здоровье. Это безопасно или нет?

Интервальное голодание полезно для похудения и снижения давления
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полезно ли голодать

Есть такое понятие, как лечебное голодание. Оно обычно практикуется для того, чтобы снизить артериальное давление, восстановить частоту сердечных сокращений, отрегулировать количество жира в организме.

Все дело в том, что низкий пульс благотворно влияет на работу сердечной мышцы. Это может помочь укрепить сердце и кровеносные сосуды. Гормон голода играет важную роль в функционировании пищеварительного тракта и здоровье кишечника.

Как долго можно голодать

Интервальное голодание является самым безопасным способом воздержания от пищи. Эта практика подходит для тех, кто хочет похудеть, но не выдерживает изнурительных правил диет для похудения.

Самый популярный интервальный график голодания — 16 часов голодания и 8 часов приема пищи. Интервальное голодание в течение 3 дней не навредит вашему организму. Тем не менее, вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем практиковать подобное.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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