Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Согласно народным поверьям, наличие фиалки в доме сулит его владельцам благополучие и процветание. Считается, что этот цветок приносит удачу, достаток и гармонию в семейные отношения. Кроме того, фиалка, как символ скромности и нежности, способна смягчить характер проживающих и сделать их более спокойными и доброжелательными.

Однако есть и другие, менее позитивные приметы, связанные с фиалкой в жилище. Например, если цветок вдруг начнет увядать без видимых причин, это может означать, что в доме есть семейные разногласия, ссоры и конфликты. А если фиалка внезапно засохнет - это предвестник больших неприятностей и проблем в доме.

Особое значение придается цвету фиалки. Считается, что белые цветки приносят в дом мир и спокойствие, а вот фиолетовые могут притягивать в жилище недоброжелателей и завистников. В то же время, красные фиалки, согласно поверьям, отгоняют от дома злых духов и нечистую силу.

Кроме того, существует мнение, что фиалка в доме способна поглощать негативную энергетику и защищать домочадцев от сглаза, порчи и прочих враждебных воздействий. Поэтому цветок рекомендуют держать в спальне или в комнатах, где проводится большая часть времени.

Так что, выращивая фиалку у себя дома, не забывайте учитывать и её "потусторонние" свойства. Правильный уход и размещение этого цветка может принести вам не только эстетическое, но и энергетическое благополучие.