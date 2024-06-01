Солистка "Ассорти" заявила о заговоре родных и коллег против неё

Наталья Паволоцкая обвиняет родных в применении психотропных препаратов

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Ассорти" Наталья Паволоцкая заявила, что её родные имплантировали ей устройство или таблетку, позволяющие на расстоянии вливать психотропные препараты, изменяющие её сознание.

Фото: инстаграм аккаунт Натальи Паволоцкой

Паволоцкая утверждает, что её родители и коллеги по группе, а также другие звёзды и знакомые устроили против неё заговор, пытаясь выставить её сумасшедшей.

Ей был поставлен диагноз "шизофрения", но певица уверена, что это подстроено для прикрытия их действий. Паволоцкая настаивает на своей вменяемости и считает, что всё происходящее является частью заговора против неё.