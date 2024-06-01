Солистка группы "Ассорти" Наталья Паволоцкая заявила, что её родные имплантировали ей устройство или таблетку, позволяющие на расстоянии вливать психотропные препараты, изменяющие её сознание.
Паволоцкая утверждает, что её родители и коллеги по группе, а также другие звёзды и знакомые устроили против неё заговор, пытаясь выставить её сумасшедшей.
Ей был поставлен диагноз "шизофрения", но певица уверена, что это подстроено для прикрытия их действий. Паволоцкая настаивает на своей вменяемости и считает, что всё происходящее является частью заговора против неё.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.