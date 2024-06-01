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Как найти правильный размер порции для членов семьи: советы диетолога

Чтобы не переедать, необходимо есть медленно

1:50
Здоровье » Здоровье и профилактика

Семьи обычно состоят из людей, которые во многом отличаются друг от друга — их пол, возраст, рост, вес и другие особенности могут быть совершенно разными.

Чтобы не переедать, необходимо есть медленно
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот почему каждому нужен свой размер порции еды — но как его определить? Вот несколько советов, которые помогут вам избежать переедания и недоедания.

Начните с общих рекомендаций

Начните с понимания общих рекомендаций по размерам порций. Их можно найти на этикетках пищевых продуктов, в диетических рекомендациях или авторитетных источниках.

Учитывайте индивидуальные потребности

Учитывайте уникальные потребности каждого члена семьи. Такие факторы, как возраст, пол, уровень активности и состояние здоровья, могут влиять на соответствующие размеры порций.

Маленьким детям могут потребоваться меньшие порции по сравнению с подростками или взрослыми, а активным людям могут потребоваться большие порции для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Прислушивайтесь к сигналам голода и сытости

Поощряйте членов семьи прислушиваться к своему телу и есть до тех пор, пока они не почувствуют себя немножко сытыми. Научите их распознавать чувства голода и сытости, так как это может помочь контролировать порции.

Медленный и осознанный приём пищи также может способствовать лучшему осознанию сытости.

Соблюдайте сбалансированное питание

Убедитесь, что тарелка каждого члена семьи содержит баланс различных групп продуктов, таких как овощи, фрукты, нежирные белки, цельнозерновые продукты и полезные жиры.

Это помогает обеспечить организм разнообразными питательными веществами и способствует улучшению здоровью.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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