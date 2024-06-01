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Миф о крокодилах в канализации оказался правдой: рабочие выяснили это изучая ямы на дорогах

NYP: Аллигаторы свободно гуляют в лабиринтах городских канализаций

2:56
Происшествия

Аллигаторы — крупнейшие рептилии, которые вырастают до 4,5 метров в длину и весят более полтонны обживают сети ливневых стоков в США.

NYP: Аллигаторы свободно гуляют в лабиринтах городских канализаций
Фото: Лесозаготовитель, NPSPhoto, L.Coldiron by НПС Эверглейдс is licensed under public domain

В городе Овьедо, штат Флорида, бригада рабочих обнаружила полутораметрового аллигатора в заполненной илом трубе. Это событие вызвало бурю негодования в социальных сетях.

"Ещё одна причина не спускаться в ливневые трубы!" — сказал представитель городской дорожной компании о подземной находке, которая была обнаружена во время планового осмотра дороги.

Рабочие использовали робота с камерой, чтобы выяснить причину появления кратеров на дороге, а обнаружили нечто гораздо более ужасное, скрывающееся под поверхностью.

"Во время пятничной проверки мы наткнулись на полутораметрового аллигатора!" — сообщила городская коммунальная служба.

Этот ужасающий момент напомнил американцам о старом нью-йоркском мифе, берущем начало из "Аллигатора" 1980 года и популяризированном в научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга "Инопланетяне".

Но что удивительно — и в самом Нью-Йорке этот миф не раз становился реальностью. Аллигатор действительно выполз из канализации в Квинсе ещё в 2010 году. Очевидцы рассказывали, что сначала приняли хладнокровного обитателя подземки за жабу, но затем увидели "два светящихся глаза". На предоставленном видео от первого лица видно, как камера приближается к паре объектов, похожих на сияющие огни в конце туннеля. Это было похоже сцену из фильма ужасов.

Пользователи социальных сетей были ошеломлены тем, что рептилия обитала в ливневой канализации. Некоторые сравнили её со злодеем-убийцей Крокодилом из франшизы "Бэтмен".

Для многих осталось непонятным, как аллигатору удалось проникнуть в лабиринтообразную дренажную систему, которая включает 75 миль (более 550 км) подземных труб под городом.

В 2010 году полицейские поймали полуметровую рептилию неизвестного происхождения, которая вылезла из переполненной ливневой канализации отеля Astoria и спряталась под припаркованным автомобилем.

А в феврале этого года рабочие вытащили аллигатора длиной 120 сантиметров из бруклинского озера Проспект-Парк, недалеко от района, популярного у детей.

Чиновники коммунальной службы пришли к выводу, что аллигатор проник в трубу через один из многочисленных городских сливов из бассейна. Несмотря на то, что за крокодилом-беглецом ухаживали в зоопарке Бронкса, куда его поместили, он скончался в прошлом месяце от различных травм, полученных во время путешествия по разветвлённой канализационной сети.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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