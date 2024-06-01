Почему черная кошка — лучший выбор: многолетний опыт не даст соврать

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Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку

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Зоосфера » Кошки

С самого детства мы слышим, что черная кошка имеет плохую репутацию из-за множества народных примет. Считается, что встреча с таким животным может принести череду бед и неудач.

Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако, немногие знают, что в доме черная кошка может, наоборот, существенно улучшить жизнь.

Почему стоит завести такого питомца?

Эксперты утверждают, что черные кошки способны защищать дом от негативной энергии, впитывая в себя зависть и злобу.

Поэтому владельцы черной кошки могут не бояться сглаза. Также считается, что черные кошки могут значительно улучшить материальное положение своих хозяев, привлекая деньги.

Говорят, что такие питомцы оберегают дом от любого зла. Черная кошка поможет выявить врага или тайного недоброжелателя, не полюбив его с первого взгляда.

Кроме того, темная кошка способствует улучшению здоровья всех членов семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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