Ваш двигатель в опасности: тополиный пух может сломать вашу машину

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр предупредил, что тополиный пух может стать причиной поломки автомобильных двигателей.
Пух, смешиваясь с пылью на радиаторе, может образовывать плотную массу, препятствующую нормальному охлаждению мотора и вызывающую его перегрев. Несвоевременное устранение этой проблемы может привести к серьёзным повреждениям двигателя, включая трещины в блоке цилиндров.
Также тополиный пух способен забить воздушный фильтр, что снижает мощность двигателя из-за недостатка воздуха для сгорания топлива.
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