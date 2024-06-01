Ваш двигатель в опасности: тополиный пух может сломать вашу машину

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Тополиный пух угрожает работоспособности двигателей автомобилей

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Авто

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр предупредил, что тополиный пух может стать причиной поломки автомобильных двигателей.

Тополиный пух угрожает работоспособности двигателей автомобилей
Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Пух, смешиваясь с пылью на радиаторе, может образовывать плотную массу, препятствующую нормальному охлаждению мотора и вызывающую его перегрев. Несвоевременное устранение этой проблемы может привести к серьёзным повреждениям двигателя, включая трещины в блоке цилиндров.

Также тополиный пух способен забить воздушный фильтр, что снижает мощность двигателя из-за недостатка воздуха для сгорания топлива.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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