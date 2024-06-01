Скрытые риски филлеров: о чём молчат косметологи

Все больше женщин выбирают улучшение своего внешнего вида, прибегая к использованию филлеров для коррекции признаков старения и борьбы с асимметрией. Однако помимо обычных аллергических реакций, последствия контурной пластики могут быть неприятными для вашего лица. Косметолог Лиана Вишневская рассказывает о некоторых распространенных проблемах, с которыми женщины могут столкнуться, и о том, о чем не всегда предупреждают специалисты.
Эффект Тиндаля — это ситуация, когда под кожей начинают просвечивать полосы розового или голубого цвета из-за травматизации тканей. Это может произойти из-за неаккуратной работы специалиста или из-за неправильной реакции организма на инородные вещества. Чтобы избежать таких проблем, важно подбирать подходящий препарат и следить за процессом внимательно.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые пациенты, — это изменение цвета кожи в месте инъекции. Это может быть связано с содержанием лидокаина в препарате, который может закупоривать сосуды и вызывать беление кожи. Этот эффект обычно временный, но важно обратиться к косметологу при его появлении.
Гранулемы — еще одно неприятное явление после использования филлеров. Это маленькие узелки над поверхностью кожи, которые образуются из-за стремления организма избавиться от инородного вещества. В случае появления гранулем требуется консультация специалиста для их решения.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.