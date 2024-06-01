Скрытые риски филлеров: о чём молчат косметологи

Филлеры: неприятные побочные явления, о которых молчат косметологи

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все больше женщин выбирают улучшение своего внешнего вида, прибегая к использованию филлеров для коррекции признаков старения и борьбы с асимметрией. Однако помимо обычных аллергических реакций, последствия контурной пластики могут быть неприятными для вашего лица. Косметолог Лиана Вишневская рассказывает о некоторых распространенных проблемах, с которыми женщины могут столкнуться, и о том, о чем не всегда предупреждают специалисты.

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Эффект Тиндаля — это ситуация, когда под кожей начинают просвечивать полосы розового или голубого цвета из-за травматизации тканей. Это может произойти из-за неаккуратной работы специалиста или из-за неправильной реакции организма на инородные вещества. Чтобы избежать таких проблем, важно подбирать подходящий препарат и следить за процессом внимательно.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые пациенты, — это изменение цвета кожи в месте инъекции. Это может быть связано с содержанием лидокаина в препарате, который может закупоривать сосуды и вызывать беление кожи. Этот эффект обычно временный, но важно обратиться к косметологу при его появлении.

Гранулемы — еще одно неприятное явление после использования филлеров. Это маленькие узелки над поверхностью кожи, которые образуются из-за стремления организма избавиться от инородного вещества. В случае появления гранулем требуется консультация специалиста для их решения.