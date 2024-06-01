MarketWatch: около 61% родителей все еще оказывают финансовую помощь взрослым детям

Финансовая помощь от родителей отражает сегодняшнюю растущую стоимость жизни

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почему 61% родителей все еще оказывают финансовую помощь своим взрослым детям?

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Согласно новому опросу, большинство родителей помогают своим взрослым детям финансово, особенно в расходах на жилье, — тенденция, которая, по мнению экспертов, отражает сегодняшнюю растущую стоимость жизни и имущественное неравенство между поколениями.

По данным Bankrate, около 61% родителей, имеющих взрослых детей, говорят, что они пошли на финансовые жертвы или делают это в настоящее время, чтобы помочь своим детям.

Среди респондентов в возрасте 23 лет и старше, которые получали или в настоящее время получают финансовую поддержку, 37% сказали, что им помогли с арендной платой.