MarketWatch: около 61% родителей все еще оказывают финансовую помощь взрослым детям

Почему 61% родителей все еще оказывают финансовую помощь своим взрослым детям?
Согласно новому опросу, большинство родителей помогают своим взрослым детям финансово, особенно в расходах на жилье, — тенденция, которая, по мнению экспертов, отражает сегодняшнюю растущую стоимость жизни и имущественное неравенство между поколениями.
По данным Bankrate, около 61% родителей, имеющих взрослых детей, говорят, что они пошли на финансовые жертвы или делают это в настоящее время, чтобы помочь своим детям.
Среди респондентов в возрасте 23 лет и старше, которые получали или в настоящее время получают финансовую поддержку, 37% сказали, что им помогли с арендной платой.
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