Как поливать комнатные растения, чтобы им было комфортно

Рассказываем, как поливать в жару цветы

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Летом, когда на улице жара, комнатным растениям требуется особое внимание и правильный полив. Растения активно растут и потребляют больше влаги, поэтому важно правильно организовать их водный режим, чтобы избежать проблем.

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Частота полива

Летом большинство комнатных растений необходимо поливать чаще, чем в другие сезоны - примерно 2-3 раза в неделю. Во многом частота зависит от таких факторов, как температура воздуха, уровень освещенности и размер горшка. Чем жарче и ярче солнце, а также чем меньше емкость, тем больше влаги будет испаряться и чаще требуется полив.

Объём полива

Летом нужно поливать растения обильно, чтобы влага равномерно пропитывала весь земляной ком. Как правило, необходимо выливать воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из дренажных отверстий. Не забывайте также периодически опрыскивать листья, особенно у растений с нежной листвой.

Температура воды

Для полива лучше всего использовать отстоянную, комнатной температуры воду. Холодная вода может шокировать растения и нанести вред их корневой системе. Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей на влажные листья - это может вызвать ожоги.

Признаки перелива и недолива

Чрезмерный полив проявляется в пожелтении, увядании и опадании листьев, а также загнивании корней. При недостатке влаги растения выглядят вялыми, их листья становятся сухими и скрученными. В таком случае необходимо срочно полить растение, но не заливать.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете правильно организовать летний полив комнатных растений и обеспечить им здоровый и активный рост.