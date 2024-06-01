Как приготовить классическую домашнюю сгущёнку: понадобится только молоко и сахар

Классическая домашняя сгущёнка из молока и сахара: готовится на плите

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление домашней сгущёнки на плите довольно просто и позволяет получить вкусное и, главное, полностью натуральное лакомство без каких-либо сомнительных добавок.

Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого вам понадобятся всего два ингредиента:

5 стаканов молока высокой жирности,

2,5 стакана сахара.

Процесс приготовления следующий:

Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте в неё молоко. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Как только молоко слегка нагреется, добавьте сахар и хорошо размешайте, пока сахар полностью не растворится. Если вы хотите, чтобы сгущёнка получилась более густой, можно добавить больше сахара, но имейте в виду, что она будет, соответственно, более сладкой. Уменьшите огонь до минимума и, постоянно помешивая, варите массу 2-3 часа, пока она загустеет и уменьшится по объёму на примерно две трети. Готовая сгущёнка должна иметь кремово-желтую окраску. Чтобы сгущёнка загустела окончательно, оставьте её на несколько часов в холодильнике. После остывания сгущенку можно разлить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике.

Приготовленная домашняя сгущенка отлично сочетается с различными десертами и может использоваться как самостоятельное лакомство. Храните её в холодильнике и наслаждайтесь вкусом домашнего десерта в любое время!