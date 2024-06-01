Как приготовить классическую домашнюю сгущёнку: понадобится только молоко и сахар

Приготовление домашней сгущёнки на плите довольно просто и позволяет получить вкусное и, главное, полностью натуральное лакомство без каких-либо сомнительных добавок.
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Для этого вам понадобятся всего два ингредиента:
5 стаканов молока высокой жирности,
2,5 стакана сахара.
Процесс приготовления следующий:
Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте в неё молоко. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь.
Как только молоко слегка нагреется, добавьте сахар и хорошо размешайте, пока сахар полностью не растворится. Если вы хотите, чтобы сгущёнка получилась более густой, можно добавить больше сахара, но имейте в виду, что она будет, соответственно, более сладкой.
Уменьшите огонь до минимума и, постоянно помешивая, варите массу 2-3 часа, пока она загустеет и уменьшится по объёму на примерно две трети. Готовая сгущёнка должна иметь кремово-желтую окраску.
Чтобы сгущёнка загустела окончательно, оставьте её на несколько часов в холодильнике.
После остывания сгущенку можно разлить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике.
Приготовленная домашняя сгущенка отлично сочетается с различными десертами и может использоваться как самостоятельное лакомство. Храните её в холодильнике и наслаждайтесь вкусом домашнего десерта в любое время!
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