Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тополиный пух угрожает работоспособности двигателей автомобилей
Финансовая помощь от родителей отражает сегодняшнюю растущую стоимость жизни
NYP: Аллигаторы свободно гуляют в лабиринтах городских канализаций
Путевки в Китай летом можно найти от 107 тысяч рублей на двоих
Среди Терракотовой армии нашли погребальную камеру, наполненную сокровищами
Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку
Польза похудения для здоровья человека
Наталья Паволоцкая обвиняет родных в применении психотропных препаратов
Интервальное голодание полезно для похудения и снижения давления
Как приготовить классическую домашнюю сгущёнку: понадобится только молоко и сахар

Классическая домашняя сгущёнка из молока и сахара: готовится на плите

1:29
Еда

Приготовление домашней сгущёнки на плите довольно просто и позволяет получить вкусное и, главное, полностью натуральное лакомство без каких-либо сомнительных добавок.

Классическая домашняя сгущёнка из молока и сахара: готовится на плите
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого вам понадобятся всего два ингредиента:

  • 5 стаканов молока высокой жирности,
  • 2,5 стакана сахара.

Процесс приготовления следующий:

  1. Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте в неё молоко. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь.
  2. Как только молоко слегка нагреется, добавьте сахар и хорошо размешайте, пока сахар полностью не растворится. Если вы хотите, чтобы сгущёнка получилась более густой, можно добавить больше сахара, но имейте в виду, что она будет, соответственно, более сладкой.
  3. Уменьшите огонь до минимума и, постоянно помешивая, варите массу 2-3 часа, пока она загустеет и уменьшится по объёму на примерно две трети. Готовая сгущёнка должна иметь кремово-желтую окраску.
  4. Чтобы сгущёнка загустела окончательно, оставьте её на несколько часов в холодильнике.
  5. После остывания сгущенку можно разлить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике.

Приготовленная домашняя сгущенка отлично сочетается с различными десертами и может использоваться как самостоятельное лакомство. Храните её в холодильнике и наслаждайтесь вкусом домашнего десерта в любое время!

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ СГУЩЕНКИ в домашних условиях из любого молока. Домашнее СГУЩЁННОЕ МОЛОКО. Хочу ТОРТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку
Польза похудения для здоровья человека
Наталья Паволоцкая обвиняет родных в применении психотропных препаратов
Интервальное голодание полезно для похудения и снижения давления
Филлеры: неприятные побочные явления, о которых молчат косметологи
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Классическая домашняя сгущёнка из молока и сахара: готовится на плите
Крис Пратт хочет сняться в новом фильме "Мир Юрского периода"
Представители поколения Z говорят, что они на пути к выходу на пенсию
Из-за налоговых изменений в России ожидается рост числа нелегальных автосервисов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников