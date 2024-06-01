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Почему вам необходимо избавиться от лишнего веса прямо сейчас?

Польза похудения для здоровья человека

0:38
Спорт

Избавление от лишнего веса не только улучшает внешний вид, но и оказывает огромное влияние на здоровье.

Ем мало, но ПОХУДЕТЬ не МОГУ - почему? Не получается сбросить лишний вес - какая причина.

Избыточный вес увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с суставами. Поэтому похудение необходимо не только для красивой фигуры, но и для общего благополучия организма.

Сбросив лишние килограммы, мы улучшаем свое самочувствие, повышаем уровень энергии, улучшаем качество сна и даже повышаем самооценку.

Поэтому следить за своим весом и стремиться к его нормализации – это забота о своем здоровье.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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