Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три ошибки в макияже, которые уменьшают ваши глаза
Чтобы не переедать, необходимо есть медленно
Названы самые интересные фильмы Каннского фестиваля, которые покажут в РФ
Врач Поздняков: комары в России могут переносить туляремию и червей-паразитов
Рассказываем, как поливать в жару цветы
Тополиный пух угрожает работоспособности двигателей автомобилей
Финансовая помощь от родителей отражает сегодняшнюю растущую стоимость жизни
NYP: Аллигаторы свободно гуляют в лабиринтах городских канализаций
Путевки в Китай летом можно найти от 107 тысяч рублей на двоих
Прохладительный напиток с мятой, лимоном и семенами чиа: отлично освежает и тонизирует

Освежающий напиток из мяты и лимона: добавьте в него семена чиа

1:07
Еда

Для создания освежающего напитка с мятой и лимоном от news18. com, который также содержит семена чиа, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Освежающий напиток из мяты и лимона: добавьте в него семена чиа
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
  • 2 столовые ложки замоченных семян чиа,
  • Несколько ломтиков лимона,
  • Несколько свежих листьев мяты,
  • Вода (произвольное количество).

Приготовление этого напитка очень простое.

  1. Достаточно взять бутылку и наполнить её водой.
  2. Затем добавьте 2 столовые ложки замоченных семян чиа в бутылку.
  3. Положите несколько ломтиков лимона и свежие листья мяты в бутылку.
  4. Чтобы хорошо смешать все ингредиенты, плотно закройте бутылку и хорошо встряхните её.

Теперь ваш освежающий напиток с мятой, лимоном и семенами чиа готов! Вы можете наслаждаться им в жаркие летние дни как отличное средство для освежения и утоления жажды. Вы также можете наслаждаться этим напитком в любое время дня, когда вам хочется насладиться его освежающим вкусом и получить пользу от добавленных семян чиа.

Семена чиа, вода и лимон — лучшее начало дня, если вы хотите похудеть!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку
Польза похудения для здоровья человека
Наталья Паволоцкая обвиняет родных в применении психотропных препаратов
Интервальное голодание полезно для похудения и снижения давления
Филлеры: неприятные побочные явления, о которых молчат косметологи
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Классическая домашняя сгущёнка из молока и сахара: готовится на плите
Крис Пратт хочет сняться в новом фильме "Мир Юрского периода"
Представители поколения Z говорят, что они на пути к выходу на пенсию
Из-за налоговых изменений в России ожидается рост числа нелегальных автосервисов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников