Прохладительный напиток с мятой, лимоном и семенами чиа: отлично освежает и тонизирует

Для создания освежающего напитка с мятой и лимоном от news18. com, который также содержит семена чиа, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление этого напитка очень простое.
Теперь ваш освежающий напиток с мятой, лимоном и семенами чиа готов! Вы можете наслаждаться им в жаркие летние дни как отличное средство для освежения и утоления жажды. Вы также можете наслаждаться этим напитком в любое время дня, когда вам хочется насладиться его освежающим вкусом и получить пользу от добавленных семян чиа.
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