Прохладительный напиток с мятой, лимоном и семенами чиа: отлично освежает и тонизирует

Освежающий напиток из мяты и лимона: добавьте в него семена чиа

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Для создания освежающего напитка с мятой и лимоном от news18. com, который также содержит семена чиа, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

2 столовые ложки замоченных семян чиа,

Несколько ломтиков лимона,

Несколько свежих листьев мяты,

Вода (произвольное количество).

Приготовление этого напитка очень простое.

Достаточно взять бутылку и наполнить её водой. Затем добавьте 2 столовые ложки замоченных семян чиа в бутылку. Положите несколько ломтиков лимона и свежие листья мяты в бутылку. Чтобы хорошо смешать все ингредиенты, плотно закройте бутылку и хорошо встряхните её.

Теперь ваш освежающий напиток с мятой, лимоном и семенами чиа готов! Вы можете наслаждаться им в жаркие летние дни как отличное средство для освежения и утоления жажды. Вы также можете наслаждаться этим напитком в любое время дня, когда вам хочется насладиться его освежающим вкусом и получить пользу от добавленных семян чиа.