ABC: в Австралии израильтянке присудили 15 лет тюрьмы за 72 случая педофилии

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Обвиняемую в педофилии израильтянку Малку Лайфер австралийский суд приговорил к 15 годам тюремного заключения, сообщили местные СМИ.

Фото: "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

Следствию удалось установить, что обвиняемая совершила 74 эпизода сексуального насилия над несовершеннолетними ученицами религиозной еврейской школы, главой которой она являлась.

"Судья (Марк) Гэмбл приговорил Лайфер к 15 годам тюремного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения сроком на 11 с половиной лет", — гласит репортаж телеканала ABC.

Журналистам удалось выяснить, что женщина пыталась симулировать психическое заболевание, но медики раскрыли её уловку и сейчас Лайфер будет нести ответственность за свои преступления.