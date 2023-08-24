В летнем лагере в Бурятии массово заболели дети: диагноз не установлен

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Республики Бурятия сообщила о массовом заболевании детей в летнем лагере "Байкальский бор".

Фото: официальный сат минздрава России

"Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе", — гласит сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Сейчас специалисты прокуратуры проверяют, как в лагерt соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство и законы об охране здоровья детей.

Пока следователям не удалось установить диагноз или подтвердить, что несовершеннолетние отравились, пояснили в ведомстве агентству РИА Новости. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора устанавливают количество пострадавших и характера заболевания.

Ранее полицейским Ростова-на-Дону удалось задержать водителя автомобиля, который похитил на улице ребёнка, а во время бегства сбил машиной его отца.

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