За первое полугодие Соединённые Штаты приобрели в России 416 тонн урана. Показатель более чем вдвое превысил прошлогодние закупки и стал самым большим с 2005 года, сообщает агентство РИА Новости.
Российские радиоактивные материалы обошлись США в 696,5 миллиона долларов, ещё 383,1 миллиона долларов Вашингтон заплатил британским поставщикам.
Авторы материала обратили внимание, что американские компании увеличили закупки урана по всему миру.
Ранее военный эксперт из США предупредил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" на российских подводных лодках обесценят весь американский флот, у которого нет защиты от подобных боеприпасов.
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