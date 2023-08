Your browser does not support the audio element.

Если инициатива президента России Владимира Путина о размещении гиперзвуковых ракет "Циркон" на подводных лодках будет реализована, весь флот США окажется под угрозой.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.