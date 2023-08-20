19Fortyfive: идея Путина снабдить подлодки "Цирконами" обесценит весь флот США

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Если инициатива президента России Владимира Путина о размещении гиперзвуковых ракет "Циркон" на подводных лодках будет реализована, весь флот США окажется под угрозой.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

Современные противоракетные комплексы, стоящие на вооружении американского ВМФ, попросту не смогут обнаружить и перехватить "Циркон", заявил военный эксперт из США Харрисон Касс.

Невероятная скорость полёта ракеты не только затрудняет её уничтожение, но и делает невидимой для активных радиолокационных систем, добавил он.

"Циркон" движется так быстро, что давление воздуха перед ракетой образует плазменное облако, которое поглощает радиоволны и создает эффект, известный как плазменная невидимость", — пояснил специалист в издании 19Fortyfive.

В качестве носителей "Цирконов" на верфях России строятся атомные подводные лодки класса "Ясень-М", три из которых уже приняты в эксплуатацию, четыре завершены, еще пять субмарин находятся в стадии постройки, отметил Касс.