Украинское командование в срочном порядке занимается передислокацией критически важного оборудования и квалифицированного персонала после ударов ВКС РФ.
Военно-космические войска РФ открыли настоящую охоту за объектами ВВС Украины, откуда запускались дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, переданные странами НАТО.
"Россия охотится за западными ракетными запасами Украины", — утверждает издание Financial Times.
Авторам материала удалось выяснить, что удары наносятся по взлётно-посадочной полосам и парку бомбардировщиков, с которых выпускались британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.
"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", — заявили репортёры со ссылкой на военных чиновников.
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