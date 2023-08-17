FT: ВСУ спешно прячут дальнобойные ракеты НАТО из-за ударов по объектам ВВС

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Украинское командование в срочном порядке занимается передислокацией критически важного оборудования и квалифицированного персонала после ударов ВКС РФ.

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

Военно-космические войска РФ открыли настоящую охоту за объектами ВВС Украины, откуда запускались дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, переданные странами НАТО.

"Россия охотится за западными ракетными запасами Украины", — утверждает издание Financial Times.

Авторам материала удалось выяснить, что удары наносятся по взлётно-посадочной полосам и парку бомбардировщиков, с которых выпускались британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.

"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", — заявили репортёры со ссылкой на военных чиновников.