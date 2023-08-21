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Украинский миллионер Балашов заявил, что Залужному пора занять место Зеленского

1:02
Мир

Сбежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов высказался по поводу назревшей необходимости смены власти на Украине. Он обвинил в развязывании военных действий на территории страны президента Владимира Зеленского и его команду и заявил в эфире своего видеоблога, что они должны уйти.

Украинский миллионер Балашов заявил, что Залужному пора занять место Зеленского
Фото: https://t.me/stranaua/106561

По мнению бизнесмена, сменить Зеленского на его посту должен главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Генерала по каким-то причинам выбрала сама судьба, всё сосредоточено на нём, отметил предприниматель.

По его словам, не имеет никакого значения, выиграет Залужный боевые действия или проиграет, потеряет Украина территории или нет. Претензии нужно предъявлять не ему, а правящей элите.

Бизнесмен добавил при этом, что у Зеленского ещё есть шанс войти в историю не "вечным чёртом", который узурпировал власть, а человеком, который дал толчок и стал отцом-основателем новой Украины.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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