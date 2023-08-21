Сбежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов высказался по поводу назревшей необходимости смены власти на Украине. Он обвинил в развязывании военных действий на территории страны президента Владимира Зеленского и его команду и заявил в эфире своего видеоблога, что они должны уйти.
По мнению бизнесмена, сменить Зеленского на его посту должен главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
Генерала по каким-то причинам выбрала сама судьба, всё сосредоточено на нём, отметил предприниматель.
По его словам, не имеет никакого значения, выиграет Залужный боевые действия или проиграет, потеряет Украина территории или нет. Претензии нужно предъявлять не ему, а правящей элите.
Бизнесмен добавил при этом, что у Зеленского ещё есть шанс войти в историю не "вечным чёртом", который узурпировал власть, а человеком, который дал толчок и стал отцом-основателем новой Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.