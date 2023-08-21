Nové slovo: НАТО не смогла оставить Украину из-за провала в Грузии

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После того как НАТО провалила свои действия в Грузии, организация не может оставить в покое Украину. Такое мнение высказал обозреватель издания Nové slovo Павол Подолаи.

Фото: https://cisomag.com/nato-and-ukraine-sign-deal-to-boost-cybersecurity/

Обозреватель написал, что именно из-за того, что у альянса не получилось с Грузией, можно было ожидать, что страны НАТО оставят Украину. Но они, к сожалению, не смогли.

Руководителей западного военного блока журналист назвал "идиотами”, поскольку они не понимают, когда в своих действиях слишком переусердствуют. На протяжении долгого времени альянс продолжал расширяться, не понимая, к каким последствиям это может привести, заключил автор статьи.