После того как НАТО провалила свои действия в Грузии, организация не может оставить в покое Украину. Такое мнение высказал обозреватель издания Nové slovo Павол Подолаи.
Обозреватель написал, что именно из-за того, что у альянса не получилось с Грузией, можно было ожидать, что страны НАТО оставят Украину. Но они, к сожалению, не смогли.
Руководителей западного военного блока журналист назвал "идиотами”, поскольку они не понимают, когда в своих действиях слишком переусердствуют. На протяжении долгого времени альянс продолжал расширяться, не понимая, к каким последствиям это может привести, заключил автор статьи.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.