Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с РФ докажет правоту Путина
Марков усомнился в величии России: победы на Украине пока нет, а "Луна-25" терпит крушение
На рубеже Орехов-Работино ВСУ ввели в бой оставшиеся четыре бригады из резерва для прорыва
В боях у Клещеевки "неизвестная сила" мощно накрыла наступающие ВСУ "кассетами"
Ученые университета Чичестера открыли новый секрет похудения без спортзала
В Панамском канале застряло более 200 кораблей из-за аномальной жары
Мария Захарова объяснила слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО передозировкой
Вечером в воскресенье украинская армия массированно атаковала Белгород
Адвокат Чугуашвили рассказал о смерти шурина Михаила Хачатуряна — Геннадии Мусаеляне после операции

Пушков: Вучич и Орбан не побоялись выступить против США

0:40
Мир

Сенатор Алексей Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не побоялись выступить против США. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушков: Вучич и Орбан не побоялись выступить против США
Фото: "Алексей Пушков" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — два европейских лидера, которые не боятся и говорят правду о последствиях нынешней политики Запада и США для Европы и её экономики.

Остальные лидеры в Европе "предпочитают молчать", добавил парламентарий.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что конфликт НАТО с Россией докажет правоту Путина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Орбита "Луны-25" не позволяет доказать высадку астронавтов США на спутник Земли
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Отбита массированная атака врага в небе над Белгородом
Снайпер ВС РФ с 1,7 км поразил два броневика и 20 солдат ВСУ
Снайпер ВС РФ с 1,7 км поразил два броневика и 20 солдат ВСУ
Последние материалы
Марков усомнился в величии России: победы на Украине пока нет, а "Луна-25" терпит крушение
На рубеже Орехов-Работино ВСУ ввели в бой оставшиеся четыре бригады из резерва для прорыва
Несколько советов для ускорения похудения от диетолога Аманды Урселл
Лечение хронического запора: Методы и рекомендации от ученых
В боях у Клещеевки "неизвестная сила" мощно накрыла наступающие ВСУ "кассетами"
Ученые университета Чичестера открыли новый секрет похудения без спортзала
В Панамском канале застряло более 200 кораблей из-за аномальной жары
Мария Захарова объяснила слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО передозировкой
Вечером в воскресенье украинская армия массированно атаковала Белгород
Адвокат Чугуашвили рассказал о смерти шурина Михаила Хачатуряна — Геннадии Мусаеляне после операции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников