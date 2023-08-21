Пушков: Вучич и Орбан не побоялись выступить против США

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Сенатор Алексей Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не побоялись выступить против США. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: "Алексей Пушков" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — два европейских лидера, которые не боятся и говорят правду о последствиях нынешней политики Запада и США для Европы и её экономики.

Остальные лидеры в Европе "предпочитают молчать", добавил парламентарий.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что конфликт НАТО с Россией докажет правоту Путина.