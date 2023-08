Your browser does not support the audio element.

У Украины не хватает ресурсов для проведения лобовых атак, на которых настаивают её западные кураторы. Об этом пишет издание Economist, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.