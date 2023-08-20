Economist: у Киева отсутствуют ресурсы для лобовых атак, которые ждёт от него Запад

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

У Украины не хватает ресурсов для проведения лобовых атак, на которых настаивают её западные кураторы. Об этом пишет издание Economist, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В украинском командовании напомнили, что Запад передал Киеву только лишь 60 танков "Леопард" вместо обещанных сотен. Кроме того, ВСУ испытывают серьёзную нехватку техники для разминирования.

Представитель ВСУ подчеркнул, что Киев намеренно тянул с началом контрнаступления, помня об отсутствии авиации и наличии минных полей на российской линии обороны. При этом он признался, что Киев выступает также и против перемирия, потому что там считают, что для украинцев оно станет отложенным военным противостоянием.

Также источник напомнил о ещё одной большой проблеме Киева — нехватке бойцов: те, кто мог и желал принять участие в боевых действиях, уже воюют, поэтому сейчас приходится мобилизовывать нежелающих этого.