Economist: Киев вместе с НАТО не может отыскать слабые места в российской линии обороны

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

ВСУ не могут выявить слабых мест в российской линии обороны, хотя изо всех сил пытаются это сделать. На это обратило британское издание The Economist.

Фото: TG: Warrior СВО

Исходя из этого можно сделать вывод, что цели контрнаступления Киева так и не были достигнуты, говорится в материале.

"К сожалению, контрнаступление ВСУ провалилось. Десятый армейский корпус еще не введен в бой, поскольку в обороне русских не найдено никаких брешей", — пишут авторы.

Обозреватели пришли к заключению, что теперь западным союзникам Украины придётся запастись терпением, чтобы продолжать и дальше как ни в чём не бывало поддерживать Киев, снабжая его всё новым оружием.

Авторы напомнили, что поддержка Украины обходится Европе слишком дорого в финансовом плане. В статье отмечается, что Запад уже оказал Киеву военную и финансовую помощь на 200 миллиардов долларов, что, по их мнению, является "кругленькой суммой".