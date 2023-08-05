ВСУ не могут выявить слабых мест в российской линии обороны, хотя изо всех сил пытаются это сделать. На это обратило британское издание The Economist.
Исходя из этого можно сделать вывод, что цели контрнаступления Киева так и не были достигнуты, говорится в материале.
"К сожалению, контрнаступление ВСУ провалилось. Десятый армейский корпус еще не введен в бой, поскольку в обороне русских не найдено никаких брешей", — пишут авторы.
Обозреватели пришли к заключению, что теперь западным союзникам Украины придётся запастись терпением, чтобы продолжать и дальше как ни в чём не бывало поддерживать Киев, снабжая его всё новым оружием.
Авторы напомнили, что поддержка Украины обходится Европе слишком дорого в финансовом плане. В статье отмечается, что Запад уже оказал Киеву военную и финансовую помощь на 200 миллиардов долларов, что, по их мнению, является "кругленькой суммой".
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