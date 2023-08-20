Американские власти продолжают выделять сотни миллионов долларов на поддержку Украины, тогда как пострадавшие от масштабных пожаров жители Гавайев получат лишь по 700 долларов на человека.
Белый дом, по словам экономиста Стивена Мура, больше заботится об экологии и зелёной энергетики, чем о жертвах стихии на гавайском острове Мауи.
"Они (жители Мауи — Прим. ред.) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. Это эпидемия безумия!" — заявил эксперт в прямом эфире телеканала Fox News.
Вместо разговоров об изменении климата и поддержки режима на другой стороне земного шара, уверен Мур, Вашингтон должен заботиться о собственных гражданах на территории США.
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