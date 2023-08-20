Fox News: экономист Мур заявил об "эпидемии безумия" в Белом доме

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Американские власти продолжают выделять сотни миллионов долларов на поддержку Украины, тогда как пострадавшие от масштабных пожаров жители Гавайев получат лишь по 700 долларов на человека.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Белый дом, по словам экономиста Стивена Мура, больше заботится об экологии и зелёной энергетики, чем о жертвах стихии на гавайском острове Мауи.

"Они (жители Мауи — Прим. ред.) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. Это эпидемия безумия!" — заявил эксперт в прямом эфире телеканала Fox News.

Вместо разговоров об изменении климата и поддержки режима на другой стороне земного шара, уверен Мур, Вашингтон должен заботиться о собственных гражданах на территории США.