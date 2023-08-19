Политик Грин из США назвала помощь Киеву "ужасным позором": "Наша бедная страна"

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Белый дом продолжает спонсировать украинскую власть, хотя в помощи нуждаются миллионы американцев, заявила конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Фото: "Marjorie Taylor Greene" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Число бездомных увеличилось на 11%! Без крова остались 600 тысяч американцев. Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна", — написала американский политик на своей странице в соцсети.

Президент США попросил конгресс одобрить дополнительные 13 миллиардов долларов на вооружение ВСУ и 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине в экономической сфере.

Ранее украинский министр предложил способ вывести страну из экономического кризиса, для чего нужно пригласить на Украину западные оружейные компании.