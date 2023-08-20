RT: США обучат польские СМИ создавать сюжеты об украинских беженцах

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Сотрудники отдела общественной дипломатии генконсульства США в Кракове проведут открытый конкурс среди представителей польской прессы. Журналисты должны будут обучиться созданию материалов о возвращении украинских беженцев домой, акцентируя внимание на партнёрские отношения Киева и Варшавы. Об этом сообщает RT.

Фото: graty.me

"Проект призван расширить аудиторию таких репортажей и представить различные точки зрения уже сформировавшимся аудиториям", — отмечают организаторы.

Цель гранта — демонстрация "стабильной" поддержки, которая предоставляется украинским переселенцам со стороны польского общества.

"Расчёт строится на том, чтобы сформировать из тех, кто жил в Польше и сблизился с поляками, "благодатное население", которое бы положительно отнеслось к намерениям Польши захватить Западную Украину", — объяснил эксперт Владимир Оленченко.