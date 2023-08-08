Одессита выгнали из лагеря беженцев в Германии из-за отказа говорить "Слава Украине"

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Одессы отправился в Германию после начала спецоперации и разместился в лагере для беженцев. По словам мужчины, там было много украинцев, которые "зиговали". Однако одессит признался, что не поддерживает украинские лозунги.

Фото: REX/ Shutterstock

"Проходит мимо меня человек и говорит "Слава Украине". Я в ответ ему сказал: "Извини, мелочи нет". Его это взбесило, он собрал против меня коллектив. Они против меня дали показания, в результате чего меня выгнали", — рассказал уроженец Одессы на видео, опубликованном в Telegram-канале Mash.

Мужчина отметил, что его выручили представители русской общины, все другие организации его просьбы о помощи проигнорировали.

"Благодаря отзывчивым русским я сейчас не бомжую", — заключил беженец.

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