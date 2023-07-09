NYT: украинские врачи-беженцы в Британии моют посуду и разгружают машины

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Украинские беженцы не могут найти работу в Европе, поэтому вынуждены уезжать на родину. По оценкам Международной организации по миграции, 5,6 миллиона человек, бежавших с Украины, вернулись.

Фото: Myśl Polska

Один из переселенцев работал на Украине хирургом-травматологом. Однако после переезда в Лондон он "потерял всё", сообщает The New York Times. Раньше мужчина разгружал товар в одном из лондонских супермаркетов, сейчас он снова без работы.

"Если здесь ничего не получится, придётся вернуться туда, где нас ценят", — отметил беженец.

Его коллега, врач-кардиолог с Украины воспитывает 16-летних близнецов. Женщина на протяжении 20 лет лечила пациентов, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Однако в Британии для неё нашлась только одна работа — мыть посуду в одном из ресторанов. Из-за отсутствия удобного общественного транспорта украинка часто проходила более трёх километров пешком, чтобы попасть с работы домой. Она неоднократно посещала больницы, чтобы раздать резюме, но ей никто не перезванивал.

"Некоторые люди говорят мне, что я сильная. Но я устала быть сильной", — рассказала беженка.