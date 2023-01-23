Breitbart: украинские беженцы нанесли ущерб бельгийской семье в размере 36 тысяч евро

Супруги Свен Де Страйкер и Эви Де Конинк предложили свой старый дом в бельгийском городе Нинове для размещения беженцев с Украины. Вскоре там поселились беременная женщина, её муж и трое детей.

Супруги рассказали, что через несколько недель в доме появилась плесень, стены были изрисованы, а кровати сломаны. Также переселенцы не могли пользоваться стиральной машинкой, поэтому стирали вещи в ванне. Более того, бельгийцы утверждают, что беженцы приютили без разрешения ещё одну семью.

"В какой-то момент количество находившихся в доме человек превысило одиннадцать. И у нас постоянно просили денег. Оказалось, что они копят на машину. Последней каплей стало то, что они сломали подарок нашему сыну", — цитирует слова пары портал Breitbart.

Стоимость ущерба после пребывания мигрантов составила 36 тысяч евро, отметили супруги.

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