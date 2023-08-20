На Украине заявили, что спокойно относятся к заявлениям Запада о провале "контрнаступа"

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Украина спокойно относится к заявлениям Запада о том, что контрнаступление ВСУ провалилось, но не признаёт их, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, однако, западным аналитикам необходимо быть осторожнее с подобными заявлениями.

"Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить своё существование в феврале 2022 года", — заявил Кулеба немецкому Bild*.

Он подчеркнул, что по мнению этих "неназванных" аналитиков, Украине отводили на "существование" три-десять дней после начала спецоперации.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.