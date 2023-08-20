Украина спокойно относится к заявлениям Запада о том, что контрнаступление ВСУ провалилось, но не признаёт их, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, однако, западным аналитикам необходимо быть осторожнее с подобными заявлениями.
"Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить своё существование в феврале 2022 года", — заявил Кулеба немецкому Bild*.
Он подчеркнул, что по мнению этих "неназванных" аналитиков, Украине отводили на "существование" три-десять дней после начала спецоперации.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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