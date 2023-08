Your browser does not support the audio element.

Украина спокойно относится к заявлениям Запада о том, что контрнаступление ВСУ провалилось, но не признаёт их, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.