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Bild*: если Киев прекратит контрнаступление, он потеряет Харьковскую область

1:28
Мир

Украинское контрнаступление может развиваться дальше по трём сценариям. Такой прогноз сделала немецкая газета Bild*.

Bild*: если Киев прекратит контрнаступление, он потеряет Харьковскую область
Фото: edition.cnn.com

Немецкие обозреватели считают, что Украина может продолжить сражаться с ВС РФ без переговоров, вести наступление, параллельно ведя переговоры, или же отказаться от продолжения контрнаступления.

"У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации: сражаться дальше без переговоров с РФ, сражаться, но начать переговоры, остановить контрнаступление", — говорится в материале.

Журналисты полагают, что Киеву будет лучше продолжить контрнаступление. Если ВСУ это не удастся, наступательные действия можно будет продолжить в 2024 году.

Если же Украина завершит контрнаступление, российские военные благодаря быстрому продвижению смогут целиком взять под контроль Харьковскую область.

В статье напоминается, что украинский президент Владимир Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с РФ, и большая часть украинцев его якобы поддерживает.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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