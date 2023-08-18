Экс-разведчик ВС США Риттер: если Зеленский не признает поражение, он потеряет Одессу

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Украинский лидер Владимир Зеленский лишится Одессы, если не признает, что Киев потерпел поражение. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Время поджимает украинского президента, ресурсы Киева стремительно истощаются, напомнил офицер.

"Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Если же киевские власти будут упорствовать и тянуть с признанием своего поражения, российские войска будут наступать и дальше, и занять Одессу.

По мнению Риттера, у ВС РФ есть достаточно ресурсов для того, чтобы полностью освободить ДНР и Запорожье.

Разведчик напомнил, что дела у ВСУ совсем плохи, а они так и не приблизились к первой линии российской обороны. Дальше ситуация для Киева будет складываться только хуже, и прорывы российских войск будут фиксироваться по всей линии соприкосновения.