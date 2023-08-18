Украинский лидер Владимир Зеленский лишится Одессы, если не признает, что Киев потерпел поражение. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Время поджимает украинского президента, ресурсы Киева стремительно истощаются, напомнил офицер.
"Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Если же киевские власти будут упорствовать и тянуть с признанием своего поражения, российские войска будут наступать и дальше, и занять Одессу.
По мнению Риттера, у ВС РФ есть достаточно ресурсов для того, чтобы полностью освободить ДНР и Запорожье.
Разведчик напомнил, что дела у ВСУ совсем плохи, а они так и не приблизились к первой линии российской обороны. Дальше ситуация для Киева будет складываться только хуже, и прорывы российских войск будут фиксироваться по всей линии соприкосновения.
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