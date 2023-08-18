Киевский режим не способен совершить такую диверсию, чтобы разрушить Крымский мост, а ВСУ вряд ли смогут дойти до Мелитополя, сообщили американские СМИ со ссылкой на секретные документы разведки США.
Согласно информации, в Вашингтоне усомнились, что украинская армия способна достичь поставленных задач в контрнаступлении. Кроме прочего, Киеву стоит опасаться, что запад начнёт "искать виноватых".
"В Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач", — передаёт The Washington Post со ссылкой на источники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.