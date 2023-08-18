WP: разведка США сочла ВСУ неспособными разрушить Крымский мост и достичь Мелитополя

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Киевский режим не способен совершить такую диверсию, чтобы разрушить Крымский мост, а ВСУ вряд ли смогут дойти до Мелитополя, сообщили американские СМИ со ссылкой на секретные документы разведки США.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации, в Вашингтоне усомнились, что украинская армия способна достичь поставленных задач в контрнаступлении. Кроме прочего, Киеву стоит опасаться, что запад начнёт "искать виноватых".

"В Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач", — передаёт The Washington Post со ссылкой на источники.