Your browser does not support the audio element.

Киевский режим не способен совершить такую диверсию, чтобы разрушить Крымский мост, а ВСУ вряд ли смогут дойти до Мелитополя, сообщили американские СМИ со ссылкой на секретные документы разведки США.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.