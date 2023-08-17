В офисе Зеленского выразили возмущение словами Саркози по поводу Крыма

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По мнению советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, бывший президент Франции Николя Саркози рассуждает по поводу принадлежности Крыма к России "фантастически преступным образом".

Фото: "Nicolas Sarkozy - World Economic Forum Annual Meeting 2011" by World Economic Forum is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее Саркози в беседе с изданием Figaro напомнил, что Крым всегда был российским регионом, там живут русские, которые никогда не считали себя украинцами, поэтому слышать рассуждения по поводу возможного "возвращения" Крыма в состав Украины по меньшей мере странно.

Однако Саркози предложил провести референдум с участием международных наблюдателей для того, чтобы раз и навсегда прояснить и утвердить сегодняшнюю реальность. То же самое, по мнению Саркози, нужно сделать и в остальных новых российских регионах.

Подоляк считает, что культурные и языковые реалии новых регионов РФ — это преступные выдумки, а сами эти территории могут быть "только украинскими".

"Фантастическая преступная логика экс-президента Франции… Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками", — написал Подоляк на своей странице в социальной сети Х (экс-Twitter*).

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