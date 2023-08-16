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Саркози: Украина не должна становиться частью ЕС, она должна сохранить нейтралитет

1:22
Мир

По мнению бывшего президента Франции Николя Саркози, Украине не нужно становиться частью ЕС, она должна оставаться нейтральным государством.

Саркози: Украина не должна становиться частью ЕС, она должна сохранить нейтралитет
Фото: "Nicolas Sarkozy - World Economic Forum Annual Meeting 2011" by World Economic Forum is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", — заявил Саркози в интервью изданию Figaro.

Бывший французский лидер призвал сторонников Украины в ЕС не надеяться, что уход российского президента Владимира Путина что-то изменит в этом отношении.

Саркози напомнил, что Украина исторически связывает Запад и Восток, и в этом её главное предназначение. Киев не должен выбирать между Россией и Европой, напротив, он должен связывать эти два региона, уверен экс-президент Франции.

"Призвание Украины — быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины выбирать между ними двумя, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", — добавил Саркози.

Бывший лидер Франции напомнил, что он в свою бытность президентом, а также канцлер Германии Ангела Меркель тогда были против членства Украины и Грузии в НАТО и не шли на поводу у США, которые очень этого хотели. Тогда в Европе понимали, что Россия не допустит такого шага, добавил Саркози.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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