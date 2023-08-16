По мнению бывшего президента Франции Николя Саркози, Украине не нужно становиться частью ЕС, она должна оставаться нейтральным государством.
"Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", — заявил Саркози в интервью изданию Figaro.
Бывший французский лидер призвал сторонников Украины в ЕС не надеяться, что уход российского президента Владимира Путина что-то изменит в этом отношении.
Саркози напомнил, что Украина исторически связывает Запад и Восток, и в этом её главное предназначение. Киев не должен выбирать между Россией и Европой, напротив, он должен связывать эти два региона, уверен экс-президент Франции.
"Призвание Украины — быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины выбирать между ними двумя, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", — добавил Саркози.
Бывший лидер Франции напомнил, что он в свою бытность президентом, а также канцлер Германии Ангела Меркель тогда были против членства Украины и Грузии в НАТО и не шли на поводу у США, которые очень этого хотели. Тогда в Европе понимали, что Россия не допустит такого шага, добавил Саркози.
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