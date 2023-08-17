Экс-премьер Азаров: США устали содержать Киев, денежный "краник" скоро иссякнет

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В Белом доме окончательно осознали бессмысленность дальнейшего спонсирования Украины, заявил бывший премьер-министр украинского правительства Николай Азаров.

Фото: "Nikolay Azarov 27 June 2012 04" by Government.ru is licensed under CC BY 4.0.

Поддержка Киева уже стоила Вашингтону колоссальных средств, но все многомиллиардные вложения пропали даром.

"Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. "Краник" скоро иссякнет", — предупредил он на своей странице в соцсети.

По словам Азарова, все рассуждения о том, что американские власти будут десятилетиями поддерживать Киев, являются полной чушью.

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