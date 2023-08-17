В Белом доме окончательно осознали бессмысленность дальнейшего спонсирования Украины, заявил бывший премьер-министр украинского правительства Николай Азаров.
Поддержка Киева уже стоила Вашингтону колоссальных средств, но все многомиллиардные вложения пропали даром.
"Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. "Краник" скоро иссякнет", — предупредил он на своей странице в соцсети.
По словам Азарова, все рассуждения о том, что американские власти будут десятилетиями поддерживать Киев, являются полной чушью.
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