Минфин Японии опубликовал последние данные по торговой статистике, согласно которым в июле островное государство увеличило импорт зерновых из России на 5679,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также японские компании почти вдвое больше закупали российские цветные металлы, интерес к российским железу и стали увеличился на 52,2%.
Что касается общего товарооборота между Россией и Японией, то за первое полугодие текущего года он уменьшился на 41,65%.
Ранее немецкие эксперты признали, что российская экономика смогла успешно преодолеть все западные санкции и к концу 2023 года выйдет на прежний уровень.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.