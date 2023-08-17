Минфин Японии сообщил о росте импорта зерна из России в июле на 5679 процентов

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин Японии опубликовал последние данные по торговой статистике, согласно которым в июле островное государство увеличило импорт зерновых из России на 5679,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Также японские компании почти вдвое больше закупали российские цветные металлы, интерес к российским железу и стали увеличился на 52,2%.

Что касается общего товарооборота между Россией и Японией, то за первое полугодие текущего года он уменьшился на 41,65%.

Ранее немецкие эксперты признали, что российская экономика смогла успешно преодолеть все западные санкции и к концу 2023 года выйдет на прежний уровень.

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